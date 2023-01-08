До 20° морозу та ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Морозна і безсніжна погода утримається сьогодні в Україні, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 8 січня без опадів. На дорогах західних областей місцями ожеледиця.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-14°, у східних, північно-східних областях 15-20° морозу, вдень 3-8° морозу; в західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях та в Криму вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 3-8° морозу, у Києві вночі близько 10°, вдень 4-6° морозу.