До 20° морозу та ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 8 січня без опадів. На дорогах західних областей місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, у східних, північно-східних областях 15-20° морозу, вдень 3-8° морозу; в західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях та в Криму вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 3-8° морозу, у Києві вночі близько 10°, вдень 4-6° морозу.