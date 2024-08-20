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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 09:49  •  774 просмотра

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До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання".

20 августа стартовал новый грантовый конкурс "PROзростання", в рамках которого участники смогут получить до 15 000 грн на обучение и повышение квалификации, пишет УНН.

Это пилотный проект, который БФ "МХП-Громаді" реализует с компанией МХП на территории двух громад - Мироновской (Киевская область) и Каневской (Черкасская область). 

Председатель Совета развития громад БФ "МХП-Громаді" Татьяна Волочай рассказала, что в течение 9 лет работы Фонд реализовал ряд программ поддержки местных социальных инициатив, а также поддержки малого и среднего бизнеса. Целью нового конкурса является развитие человеческого капитала, который является ключевым для развития громад.

"Развитие общества невозможно без развития людей, поэтому важны обучение и профессиональный рост и расширение кругозора. Без собственного саморазвития мы не можем строить общество, в котором хочется жить. А это является миссией нашего Фонда. Поэтому мы начинаем гранты на собственное развитие, чтобы дать возможность людям учиться и совершенствовать себя и общество", - отметила Татьяна Волочай.

Общий бюджет конкурса составляет 400 000 грн. На один проект участники смогут получить от 5 000 до 15 000 грн. Грант могут использовать работники учреждений социально-гуманитарной, медицинской и историко-культурной сфер; физические лица/ФЛП, осуществляющие деятельность в социально-гуманитарной, медицинской и историко-культурной сферах.

Использовать средства участники смогут на обучение, издательство книг или участие в конференциях, форумах для обмена опытом.

Прием заявок продлится до 30 сентября включительно. Победителей объявят 11 октября. 

Чтобы подать заявку на конкурс, нужно ознакомиться с Положением о конкурсе по ссылке, заполнить форму и отправить в PDF-формате на электронный ящик [email protected]. В теме письма обязательно указать: Конкурс проектов "PROзростання". 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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