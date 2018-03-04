К 11 годам тюрьмы приговорили подростка в Великобритании, который планировал теракт на концерте Бибера
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. 7-летний подросток Ллойд Гантон, который планировал теракт на концерте певца Джастина Бибера в июне 2017 года, приговорен к 11 годам тюрьмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
По данным обвинения, теракт планировался по той же схеме, что и нападение на Вестминстерском мосту Лондона в марте, когда водитель фургона умышленно направил его на пешеходов.
Обвиняемый также написал письмо, в котором называл себя солдатом “Исламского государства”.
Полиция нашла данное письмо в рюкзаке в его спальне во время обыска.
К тому же было обнаружено, что паролем подростка в социальной сети Instagram послужило словосочетание “Truck Attack” (“атака грузовика”). Он изучал возможность нападения и в других местах, в частности, в театре, библиотеке и торговом центре, утверждают в подразделении по противодействию терроризму королевской прокуратуры.
Молодой человек в суде отрицал, что намеревался нанести кому-то вред.
Как сообщал УНН, в Великобритании футбольного тренера приговорили к 31 года за сексуальное насилие над детьми.