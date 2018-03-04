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До 11 років в'язниці засудили підлітка у Великій Британії, який планував теракт на концерті Бібера

До 11 років в'язниці засудили підлітка у Великій Британії, який планував теракт на концерті Бібера

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. 7-річний підліток Ллойд Гантон, який планував теракт на концерті співака Джастіна Бібера в червні 2017 року, засуджений до 11 років в'язниці. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

За даними звинувачення, теракт планувався за тією ж схемою, що й напад на Вестмінстерському мосту Лондона в березні, коли водій фургона навмисне направив його на пішоходів.

Обвинувачений також написав листа, в якому називав себе солдатом “Ісламської держави”.

Поліція знайшла даний лист в рюкзаку в його спальні під час обшуку.

До того ж було виявлено, що паролем підлітка в соціальній мережі Instagram слугувало словосполучення “Truck Attack” (“атака вантажівки”). Він вивчав можливість нападу і в інших місцях, зокрема, у театрі, бібліотеці та торговому центрі, стверджують в підрозділі з протидії тероризму королівської прокуратури.

Молодий чоловік в суді заперечував, що мав намір завдати комусь шкоду.

Як повідомляв УНН, у Великій Британії футбольного тренера засудили до 31 року за сексуальне насильство над дітьми.

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