До 11 років в'язниці засудили підлітка у Великій Британії, який планував теракт на концерті Бібера
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. 7-річний підліток Ллойд Гантон, який планував теракт на концерті співака Джастіна Бібера в червні 2017 року, засуджений до 11 років в'язниці. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
За даними звинувачення, теракт планувався за тією ж схемою, що й напад на Вестмінстерському мосту Лондона в березні, коли водій фургона навмисне направив його на пішоходів.
Обвинувачений також написав листа, в якому називав себе солдатом “Ісламської держави”.
Поліція знайшла даний лист в рюкзаку в його спальні під час обшуку.
До того ж було виявлено, що паролем підлітка в соціальній мережі Instagram слугувало словосполучення “Truck Attack” (“атака вантажівки”). Він вивчав можливість нападу і в інших місцях, зокрема, у театрі, бібліотеці та торговому центрі, стверджують в підрозділі з протидії тероризму королівської прокуратури.
Молодий чоловік в суді заперечував, що мав намір завдати комусь шкоду.
Як повідомляв УНН, у Великій Британії футбольного тренера засудили до 31 року за сексуальне насильство над дітьми.