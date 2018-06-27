Днепровский райсуд Киева будет слушать дело "экс-министра здравоохранения Крыма"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Апелляционный суд Киева определил, что уголовное производство в отношении "экс-министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского, подозреваемого в государственной измене, будет рассматривать Днепровский районный суд столицы. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик.
"Апелляционный суд города Киева определил подсудность (по делу "экс-министра здравоохранения Крыма" Михальчевского - ред.). Это будет Днепровский районный суд", - сказала пресс-секретарь.
Пока не известно, когда состоится первое заседание по этому делу.
Напомним, 5 января сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве бывшего так называемого "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированной полуострове.
В тот же день ему было сообщено о подозрении.
8 января местный суд Херсона избрал меру пресечения Петру Михальчевскому в виде содержания под стражей.