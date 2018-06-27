Дніпровський райсуд Києва слухатиме справу "екс-міністра охорони здоров’я Криму"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Апеляційний суд Києва визначив, що кримінальне провадження щодо "екс-міністра охорони здоров’я Криму" Петра Михальчевського, підозрюваного у державній зраді, розглядатиме Дніпровський районний суд столиці. Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури Автономної Республіки Крим Тетяна Тихончик.
"Апеляційний суд міста Києва визначив підсудність (у справі "екс-міністра охорони здоров’я Криму" Михальчевського – ред.). Це буде Дніпровський районний суд", - сказала прес-секретар.
Наразі не відомо, коли відбудеться перше засідання у цій справі.
Нагадаємо, 5 січня співробітники Служби безпеки України встановили факт перебування у Києві колишнього так званого “міністра охорони здоров’я Криму” Петра Михальчевського, який безпосередньо брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово окупованому півострові.
Того ж дня йому повідомлено про підозру.
8 січня місцевий суд Херсона обрав запобіжний захід Петру Михальчевському у вигляді тримання під вартою.