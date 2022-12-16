Днепропетровская область: оккупанты ударили по Марганецкой громаде

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“На Никопольщине вся ночь прошла под угрозой артобстрела... Российские оккупационные войска ударили по Марганецкой громаде. Накрыли ее огнем из тяжелой артиллерии. Люди уцелели. Последствия обстрела выясняются”, — отметил он.

Напомним

Никопольский район на Днепропетровщине продолжает подвергаться вражеским ударам из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град".