Днепропетровская область: оккупанты ударили по Марганецкой громаде
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Российские оккупанты ударили по Марганецкой громаде Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует УНН.
Цитата
“На Никопольщине вся ночь прошла под угрозой артобстрела... Российские оккупационные войска ударили по Марганецкой громаде. Накрыли ее огнем из тяжелой артиллерии. Люди уцелели. Последствия обстрела выясняются”, — отметил он.
Напомним
Никопольский район на Днепропетровщине продолжает подвергаться вражеским ударам из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град".