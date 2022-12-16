Дніпропетровська область: окупанти вдарили по Марганецькій громаді
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Російські окупанти вдарили по Марганецькій громаді Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує УНН.
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“На Нікопольщині уся ніч пройшла під загрозою артобстрілу... Російські окупаційні війська ударили по Марганецькій громаді. Накрили її вогнем з важкої артилерії. Люди вціліли. Наслідки обстрілу з’ясовуються”, — зазначив він.
Нагадаємо
Нікопольський район на Дніпропетровщині продовжує зазнавати ворожих ударів з важкої артилерії та РСЗВ "Град".