Днепропетровская область: жителей Зеленодольска призвали срочно покинуть дачи

Цитата

"Внимание! Жители Зеленодольской громады! Если ваши родные или близкие люди сейчас могли находиться на дачном кооперативе "Отдых" – позвоните им и узнайте все ли хорошо! Если вы не можете связаться с ними, звоните на горячую линию городского совета 0 (96) 026 31 85. Всем покинуть дачи в городе Зеленодольск! Срочно!" – написал мэр.

Напомним

Ночью оккупанты из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии обстреляли четыре громады Днепропетровской области