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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Днепропетровская область: жителей Зеленодольска призвали срочно покинуть дачи

Киев • УНН

 • 162399 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Мэр Зеленодольска Днепропетровской области Дмитрий Невеселый призвал срочно покинуть дачи в городе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его Facebook.

Днепропетровская область: жителей Зеленодольска призвали срочно покинуть дачи

Цитата

"Внимание! Жители Зеленодольской громады! Если ваши родные или близкие люди сейчас могли находиться на дачном кооперативе "Отдых" – позвоните им и узнайте все ли хорошо! Если вы не можете связаться с ними, звоните на горячую линию городского совета 0 (96) 026 31 85. Всем покинуть дачи в городе Зеленодольск! Срочно!" – написал мэр.

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Ночью оккупанты из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии обстреляли четыре громады Днепропетровской области

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