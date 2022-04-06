Днепропетровская область: из-за ночных вражеских "прилетов" пострадавших нет, пожар потушен - глава ОВА

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"Как и обещал, уточняю по ночным "прилетам". К счастью, никто не пострадал. Пожар на заводе только что потушили. Спасатели боролись с пламенем более 8 часов. Спасибо каждому из вас за работу", - отметил Резниченко.

Со слов главы Днепропетровской ОВА, "на этот час у нас все более менее нормально".

Ранее

В Днепропетровской области ночью оккупанты обстреляли нефтебазу и завод, из-за чего на последнем произошел сильный пожар.