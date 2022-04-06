Дніпропетровщина: через нічні ворожі "прильоти" постраждалих немає, пожежу загасили - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Через нічні ворожі ракетні удари на Дніпропетровщині ніхто не постраждав, пожежу загасили після понад 8 годин боротьби з вогнем, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram, пише УНН.
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"Як і обіцяв, уточнюю по нічним "прильотам". На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу на заводі щойно загасили. Рятувальники боролися з полум’ям понад 8 годин. Дякую кожному з вас за роботу", - зазначив Резніченко.
Зі слів голови Дніпропетровської ОВА, "на цю годину у нас все більш менш нормально".
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В Дніпропетровській області вночі окупанти обстріляли нафтобазу та завод, через що на останньому сталася сильна пожежа.