"Днепр" сравнял счет в полуфинальной серии с "Химиком"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43586 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103155 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158333 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117253 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117030 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112859 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104504 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107137 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103623 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154070 просмотра

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"Днепр" сравнял счет в полуфинальной серии с "Химиком"

"Днепр" сравнял счет в полуфинальной серии с "Химиком"

Киев  •  УНН

 • 9550 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Баскетболисты "Днепра" сумели продолжить полуфинальную серию Суперлиги Пари-Матч благодаря победе на домашней площадке в четвертом поединке серии против действующего чемпиона страны "Химика", передает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

В дебюте встречи лидерские качества в краткосрочном всплеске продемонстрировал капитан "Днепра" Станислав Тимофеенко. У "Химика", как и в предыдущем матче не очень уверенно выглядел Лав, которого отлично подменил Петров. Гости более удачно провели вторую половину четверти, получив 4 очка преимущества по итогам 10 минут игры.

Уже на первых секундах второй четверти Смит, смело брал на себя игру в атаке, увеличил преимущество гостей. Сократил отставание "Днепр" благодаря результативной игре в быстрый отрыв, однако догнать соперника в первой половине так и не сумел - 40:43.

Третья четверть стала бенефисом снайперов хозяев, которые очень быстро заставили забыть о превосходстве "Химика". "Днепр" за 10 минут отгрузил в кольцо соперника 6 трехочковых, 3 из которых на свой счет записал Закурдаев. "Днепр" уже в середине десятиминутки оторвался на 14 очков, оформив рывок 16: 2.

Южненцы похоронили окончательно сами себя, допустив серию непонятных потерь еще в дебюте заключительной десятиминутки, а точный трехочковый Мишулы, который установил 15-очковое преимущество хозяев, снял все вопросы в этом матче (81:65).

Персональная статистика баскетболистов

"Днепр": Загреба - 16 очков, Тимофеенко - 14 + 7 подборов + 6 передач, Мишула - 13+ 4 передачи + 4 подбора

"Химик": Петров - 18 + 8 подборов, Смит - 13 очков, Конев 8 + 7 подборов + 5 передач.

Добавим, что решающий матч полуфинальной серии "Химик" и "Днепр" проведут в Южном 15 апреля. Сейчас в серии паритет - 2: 2.

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