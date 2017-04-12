"Днепр" сравнял счет в полуфинальной серии с "Химиком"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Баскетболисты "Днепра" сумели продолжить полуфинальную серию Суперлиги Пари-Матч благодаря победе на домашней площадке в четвертом поединке серии против действующего чемпиона страны "Химика", передает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
В дебюте встречи лидерские качества в краткосрочном всплеске продемонстрировал капитан "Днепра" Станислав Тимофеенко. У "Химика", как и в предыдущем матче не очень уверенно выглядел Лав, которого отлично подменил Петров. Гости более удачно провели вторую половину четверти, получив 4 очка преимущества по итогам 10 минут игры.
Уже на первых секундах второй четверти Смит, смело брал на себя игру в атаке, увеличил преимущество гостей. Сократил отставание "Днепр" благодаря результативной игре в быстрый отрыв, однако догнать соперника в первой половине так и не сумел - 40:43.
Третья четверть стала бенефисом снайперов хозяев, которые очень быстро заставили забыть о превосходстве "Химика". "Днепр" за 10 минут отгрузил в кольцо соперника 6 трехочковых, 3 из которых на свой счет записал Закурдаев. "Днепр" уже в середине десятиминутки оторвался на 14 очков, оформив рывок 16: 2.
Южненцы похоронили окончательно сами себя, допустив серию непонятных потерь еще в дебюте заключительной десятиминутки, а точный трехочковый Мишулы, который установил 15-очковое преимущество хозяев, снял все вопросы в этом матче (81:65).
Персональная статистика баскетболистов
"Днепр": Загреба - 16 очков, Тимофеенко - 14 + 7 подборов + 6 передач, Мишула - 13+ 4 передачи + 4 подбора
"Химик": Петров - 18 + 8 подборов, Смит - 13 очков, Конев 8 + 7 подборов + 5 передач.
Добавим, что решающий матч полуфинальной серии "Химик" и "Днепр" проведут в Южном 15 апреля. Сейчас в серии паритет - 2: 2.