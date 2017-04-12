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"Дніпро" зрівняв рахунок у півфінальній серії з "Хіміком"

"Дніпро" зрівняв рахунок у півфінальній серії з "Хіміком"

Київ • УНН

 • 9550 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Баскетболісти "Дніпра" зуміли продовжити півфінальну серію Суперліги Парі-Матч завдяки перемозі на домашньому майданчику в четвертому поєдинку серії проти чинного чемпіона країни южненського "Хіміка", передає УНН з посиланням на сайт ФБУ.

У дебюті зустрічі лідерські якості в короткостроковому сплеску продемонстрував капітан "Дніпра" Станіслав Тимофеєнко. У "Хіміка", як і в попередньому матчі не дуже впевнено виглядав Лав, якого відмінно підмінив Петров. Гості більш вдало провели другу половину чверті, отримавши 4 очка переваги за підсумками 10 хвилин гри.

Вже на перших секундах другої чверті Сміт, який сміливо брав на себе гру в атаці, збільшив перевагу гостей. Скоротив відставання "Дніпро" завдяки результативній грі в швидких відривах, однак наздогнати суперника в першій половині так і не зумів – 40:43.

Третя чверть стала бенефісом снайперів господарів, які дуже швидко змусили забути про перевагу "Хіміка". "Дніпро" за 10 хвилин відвантажив у кільце суперника 6 триочкових, 3 з яких на свій рахунок записав Закурдаєв. "Дніпро" вже у середині десятихвилинки відірвався на 14 очок, оформивши ривок 16:2.

Южненці поховали остаточно самі себе, допустивши серію незрозумілих втрат ще у дебюті заключної десятихвилинки, а влучний триочковий Мішули, який встановив 15-очкову перевагу господарів, зняв усі питання в цьому матчі (81:65).

Персональна статистика баскетболістів

"Дніпро": Загреба 16 очок, Тимофеєнко 14 + 7 підбирань + 6 передач, Мішула 13+ 4 передачі + 4 підбирання

"Хімік": Петров 18 + 8 підбирань, Сміт 13, Конєв 8 + 7 підбирань + 5 передач.

Додамо, що вирішальний матч півфінальної серії "Хімік" та "Дніпро" проведуть у Южному 15 квітня. Наразі в серії паритет – 2:2.

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