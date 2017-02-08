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"Днепр" минимально победил "Медзев"

Киев • УНН

 • 9524 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. ФК "Днепр" в товарищеской игре против польского футбольного клуба "Медзев" одержал минимальную победу со счетом 1: 0, передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Днепр" минимально победил "Медзев"

"Днепр": 1. Баштаненко Алексей (13 Кучер Даниил, 46), 3. Адамюк Владимир (33 Нагиев Дмитрий, 46), 8. Полевой Владимир (2 Влад Александру, 46), 10. Кочергин Владислав (12. Костышин Денис, 46), 15. Довбик Артем (7 Вакулко Юрий, 46), 17. Баланюк Денис (36 Кожушко Олег, 46, 17. Баланюк Денис, 55), 20. Чеберко Евгений (18 Когут Игорь, 46 ), 26. Сваток Александр (14 Чеберячко Евгений, 46), 28. Лопиренок Максим (5 Сафронов Александр, 46), 29. Ротань Руслан (4 Кравченко Сергей, 46), 99. Лунев Максим (44 Сухарь Тимофей , 60).

"Днепр" проведя утром часовое тренировочное занятие в основном тактической направленности как минимум не проиграл, поскольку соперник зарекомендовал себя динамичной и организованной командой. До перерыва поляки даже, пожалуй, больше владели мячом, однако при этом по количеству голевых моментов подопечные Дмитрия Михайленко сопернику как минимум не уступили.

Впрочем, первыми к тому, чтобы открыть счет, были поляки. Финн Форселл решился на удар метров с 25-ти и в итоге попал в перекладину ворот. "Днепр" полноценно ответил на 19-й минуте, когда Денис Баланюк получил мяч в штрафной "Медзи ", удачно его подделал и пробил в дальний угол, однако промахнулся. Через семь минут второй раз в этом матче каркас ворот пришел на помощь "Днепру" после удара с почтительного расстояния. На подобное невезение в концовке тайма имел право жаловаться и Артем Довбик, который замыкал с нескольких метров прострел слева, когда мяч в итоге встретился с перекладиной. Буквально за пару минут до этого у подопечных Дмитрия Михайленко также была хорошая возможность открыть счет забитым голам. В концовке массированной атаки мяч был отброшен под удар метров с 20-ти Руслану Ротаню. Капитан команды хлестко пробил, но на пути мяча оказался защитник "Медзи", а после того как игровой снаряд взлетел в воздух и стал пикировать в ворота, практически на линии обстановку разрядил другой игрок поляков.

В перерыве наставники команд практически полностью поменяли составы. И если до перерыва голевых моментов было не так уж и много, то во второй сорокапятиминутке и вовсе долгое время наиболее значимым ее событием была дебютная вспышка эмоций, которая завершилась тем, что Олег Кожушко дал пощечину игроку обороны "Медзи", после чего увидел перед собой  красную карточку.

По договоренности команд "Днепр" смог Олега заменить, и на поле вернулся Денис Баланюк, которому суждено в результате было оказаться автором голевого, и, главное, победного паса. Произошло это уже после того как на 71-й минуте выдвинулся по ходу тайма по обороне в среднюю линию Дмитрий Нагиев здорово сыграл на подборе и хлестко пробил по воротам.

Как сообщал УНН, ФК "Днепр" лишили шести очков в турнирной таблице УПЛ .

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