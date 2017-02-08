"Дніпро" мінімально переміг "Медзев"

“Дніпро”: 1. Баштаненко Олексій (13. Кучер Данило, 46), 3. Адамюк Володимир (33. Нагієв Дмитро, 46), 8. Польовий Володимир (2. Влад Олександру, 46), 10. Кочергін Владислав (12. Костишин Денис, 46), 15. Довбік Артем (7. Вакулко Юрій, 46), 17. Баланюк Денис (36. Кожушко Олег, 46, 17. Баланюк Денис, 55), 20. Чеберко Євген (18. Когут Ігор, 46 ), 26. Сваток Олександр (14. Чеберячко Євген, 46), 28. Лопиренок Максим (5. Сафронов Олександр, 46), 29. Ротань Руслан (4. Кравченко Сергій, 46), 99. Луньов Максим (44. Сухар Тимофій , 60).

"Дніпро" провівши вранці годинне тренувальне заняття в основному тактичної спрямованості як мінімум не програв, оскільки суперник зарекомендував себе динамічною і організованою командою. До перерви поляки навіть, мабуть, більше володіли м’ячем, однак при цьому за кількістю гольових моментів підопічні Дмитра Михайленка супернику як мінімум не поступилися.

Втім, першими до того, щоб відкрити рахунок, були поляки. Фінн Форселл наважився на удар метрів з 25-ти і в підсумку влучив у поперечину воріт. “Дніпро” повноцінно відповів на 19-й хвилині, коли Денис Баланюк отримав м’яч в штрафній “Медзи”, вдало його підробив і пробив в дальній кут, однак промахнувся. Через сім хвилин вдруге в цьому матчі каркас воріт прийшов на допомогу “Дніпру” після удару з шанобливого відстані. На подібне невезіння в кінцівці тайму мав право нарікати і Артем Довбик, замикав з кількох метрів простріл зліва, коли м’яч в підсумку зустрівся з поперечиною. Буквально за пару хвилин до цього у підопічних Дмитра Михайленка також була хороша можливість відкрити рахунок забитим голам. У кінцівці масованої атаки м’яч був відкинутий під удар метрів з 20-ти Руслана Ротаня. Капітан команди хльостко пробив, але на шляху м’яча опинився захисник “Медзи”, а після того як ігровий снаряд злетів у повітря і став пікірувати в ворота, практично на лінії обстановку розрядив інший гравець поляків.

У перерві наставники команд практично повністю поміняли склади. І якщо до перерви гольових нагод було не так вже й багато, то в другій сорокап’ятихвилинці і зовсім довгий час найбільш значущим її подією була дебютна спалах емоцій, яка завершилася тим, що Олег Кожушко дав ляпаса гравцеві оборони “Медзи”, після чого побачив перед собою червону червону картку.

За взаємною домовленістю команд “Дніпро” зміг Олега замінити, і на поле повернувся Денис Баланюк, якому судилося в результаті було виявитися автором гольового, і, головне, переможного пасу. Сталося це вже після того як на 71-й хвилині висунувся по ходу тайму з оборони в середню лінію Дмитро Нагієв здорово зіграв на підборі і хльостко пробив по воротах.

Як повідомляв УНН, ФК "Дніпро" позбавили шести очок у турнірній таблиці УПЛ.