Днепропетровщина: враг восемь раз бил по Никопольщине, два человека ранены

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
  •  112724 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  131595 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  133326 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  134629 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  112678 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  127047 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  120320 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128852 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141498 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128456 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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Публикации

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Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  154172 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  179078 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  253883 просмотра
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  287151 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  307920 просмотра

Днепропетровщина: враг восемь раз бил по Никопольщине, два человека ранены

В результате российского обстрела Никопольского района Днепропетровской области были ранены 75-летний мужчина и 77-летняя женщина, повреждены более трех десятков домов и разрушены объекты инфраструктуры.

Война •   •  1801 просмотра
Днепропетровщина: враг восемь раз бил по Никопольщине, два человека ранены

Двое депутатов из Черногории поехали "наблюдать" за псевдовыборами в рф

Два черногорских городских депутата участвовали в качестве международных экспертов-наблюдателей на псевдовыборах "выборах" путина в рф.

политика •   •  4535 просмотра
Двое депутатов из Черногории поехали "наблюдать" за псевдовыборами в рф

Твои "выборы" давно уже превратились в полный фарс: Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон записали обращение к путину

Российский добровольческий корпус, Легион "Свобода России" и Сибирский батальон призвали путина разрешить эвакуацию гражданского населения из белгородской и курской областей из-за активных боевых действий, назвали его выборы "фарсом" и предложили диалог ради будущего россии без диктатуры.

Война •   •  8707 просмотра
Твои "выборы" давно уже превратились в полный фарс: Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон записали обращение к путину

После выборов россияне хотят мобилизовать до 300 тыс. украинцев на оккупированных территориях - журналист

россия планирует мобилизовать до 300 000 граждан Украины с оккупированных территорий после фейковых выборов для усиления своих вооруженных сил.

Война •   •  10005 просмотра
После выборов россияне хотят мобилизовать до 300 тыс. украинцев на оккупированных территориях - журналист

Длились четыре дня: в Сумах завершились поисковые работы на месте попадания вражеского беспилотника

Завершились аварийно-поисковые работы на месте удара вражеского беспилотника в Сумах, где было спасено 10 жителей, найдено 3 тела и убрано 345 кубометров мусора.

Война •   •  11468 просмотра
Длились четыре дня: в Сумах завершились поисковые работы на месте попадания вражеского беспилотника

В беларуси "приговорили" украинку к 9 годам колонии за "шпионаж"

Гражданка Украины Наталья Захаренко была "приговорена" белорусским судом к 9 годам лишения свободы по обвинению в "шпионаже" на закрытом судебном процессе.

Криминал и ЧП •   •  11933 просмотра
В беларуси "приговорили" украинку к 9 годам колонии за "шпионаж"

Галущенко о санкциях против "росатома": есть уверенность, что вскоре будут результаты

Министр энергетики Украины Герман Галущенко выразил уверенность, что санкции против российской ядерной отрасли будут введены вскоре после обсуждения этого вопроса на слушаниях в Конгрессе США.

Экономика •   •  15785 просмотра
Галущенко о санкциях против "росатома": есть уверенность, что вскоре будут результаты

На белгородщине "хлопок": в рф заявляют об "уничтожении" 15 ракет

Российская белгородская область страдает от взрывов и ракетных ударов: по сообщениям минобороны рф, 15 ракет якобы были "уничтожены" средствами противовоздушной обороны, а город белгород и близлежащие села подверглись разрушениям.

Война •   •  17950 просмотра
На белгородщине "хлопок": в рф заявляют об "уничтожении" 15 ракет

Удар рф по Одессе, ситуация на поле боя и пакет помощи для Украины: Ермак поговорил с советником Байдена

Андрей Ермак обсудил с Джейком Салливаном ракетную атаку россии на Одессу, насущные потребности Украины на поле боя и важность одобрения Палатой представителей Конгресса США пакета помощи для Украины.

Война •   •  19691 просмотра
Удар рф по Одессе, ситуация на поле боя и пакет помощи для Украины: Ермак поговорил с советником Байдена

В оккупированном Скадовске рядом с "избирательным пунктом" прогремел взрыв: пятеро оккупантов ранены

Из-за взрыва рядом с "избирательным пунктом" в оккупированном Скадовске 5 оккупантов получили ранения - так Силы сопротивления продолжают препятствовать фейковым российским выборам.

Война •   •  17552 просмотра
В оккупированном Скадовске рядом с "избирательным пунктом" прогремел взрыв: пятеро оккупантов ранены