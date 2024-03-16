Днепропетровщина: враг восемь раз бил по Никопольщине, два человека ранены

Армия рф за день восемь раз била по Никопольскому району Днепропетровской области, пострадали мужчина и женщина. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По данным главы ОВА, агрессор бил по Никопольщине 8 раз за день. Целился дронами-камикадзе и артиллерией.

"От российского террора страдали сам Никополь и Червоногригорьевская громада. Пострадали мужчина 75 лет и 77-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам главы Днепропетровской ОВА, повреждены более трех десятков частных домов. Один из них загорелся - огонь спасатели укротили.

"2 хозяйственные постройки уничтожены, еще 6 - изуродованы. Разбиты гаражи и авто, погрузчик, парник. Есть разрушения на территории инфраструктурного объекта. Задело линии электропередач и газопроводы", - добавил Лысак.

По его словам, последствия обстрелов, которые произошли вечером, еще уточняются.

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