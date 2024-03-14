россияне семь раз атаковали Днепропетровскую область: ранены шесть человек, среди них ребенок

В течение суток российские войска семь раз атаковали Днепропетровскую область из артиллерии и дронов-камикадзе. В результате обстрелов ранены шесть человек, среди них ребенок. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Трижды российские войска атаковали Никопольщину дронами-камикадзе. Четыре раза накрывали огнем тяжелой артиллерии. Террор оккупанты устроили районному центру. По его словам, пострадали шесть человек. Раненым от 7 до 74 лет - говорится в заметке председателя ОВА.

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Кроме того, в результате российских обстрелов в городе повреждены почти десяток многоэтажек, пять частных домов, хозяйственная постройка. Также пострадали два учебных заведения, несколько кафе и магазинов, три административных здания, аптека.

Кроме того, изуродованы авто и линии электропередач.

В других районах области, несмотря на воздушные тревоги, обошлось без обстрелов - подытожил Сергей Лысак.

Напомним

российские войска с утра атакуют Никополь в Днепропетровской области, ранены 5 человек, в том числе 7-летний мальчик, а также повреждены несколько многоэтажек и инфраструктура