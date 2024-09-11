Днепропетровщина: в Никополе из-за атаки рф пострадал человек, повреждена инфраструктура
Киев • УНН
Россияне обстреляли Никопольский район артиллерией и дронами. Ранен 45-летний мужчина, повреждены дома и инфраструктура. В других районах Днепропетровской области было спокойно.
В Днепропетровской области россияне с вечера били по Никопольскому району артиллерией и дронами, пострадал 45-летний мужчина, повреждены дома и инфраструктура, сообщил в среду председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
Детали
«Вечером россияне продолжили обстрелы Никопольщины. По райцентру ударили тяжелой артиллерией. Пострадал 45-летний мужчина. У него осколочные ранения. Состояние - среднее. Повреждены 4 многоквартирных дома и двухэтажка, линия электропередач. В одном из лицеев побиты окна», - написал Лысак в Telegram.
По его словам, в то же время на Марганецкую громаду враг направил дроны-камикадзе. «Там задело авто. Но главное - без жертв», - указал глава ОГА.
«Ночью и утром армия страны-агрессора снова попала артснарядами по Никополю. Направила на город и БпЛА. Изуродована инфраструктура. Другие последствия уточняются», - сообщил Лысак.
В других районах области с тревогой, но прошло, отметил чиновник.
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