Дніпропетровщина: у Нікополі через атаку рф постраждав чоловік, пошкоджено інфраструктуру
Київ • УНН
Росіяни обстріляли Нікопольський район артилерією та дронами. Поранено 45-річного чоловіка, пошкоджено будинки та інфраструктуру. В інших районах Дніпропетровської області було спокійно.
У Дніпропетровській області росіяни з вечора били по Нікопольському району артилерією та дронами, постраждав 45-річний чоловік, пошкоджено будинки та інфраструктуру, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Ввечері росіяни продовжили обстріли Нікопольщини. По райцентру вдарили важкою артилерією. Постраждав 45-річний чоловік. У нього осколкові поранення. Стан – середній. Пошкоджені 4 багатоквартирні будинки та двоповерхівка, лінія електропередач. В одному з ліцеїв побиті вікна", - написав Лисак у Telegram.
З його слів, у той же час на Марганецьку громаду ворог скерував дрони-камікадзе. "Там зачепило авто. Та головне – без жертв", - вказав голова ОВА.
"Уночі та зранку армія країни-агресорки знову поцілила артснарядами по Нікополю. Направила на місто і БпЛА. Понівечена інфраструктура. Інші наслідки уточнюють", - повідомив Лисак.
В інших районах області з тривогою, але минулося, зазначив посадовець.
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено будівлі 10.09.24, 08:01 • 35015 переглядiв