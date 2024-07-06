Днепропетровская область: россияне ударили из артиллерии по Никопольщине, погибла женщина
Киев • УНН
65-летняя женщина погибла в результате российского артиллерийского обстрела Никопольского района, который также повредил частные дома, хозяйственные постройки, теплицы, гараж и мотороллер.
65-летняя женщина погибла в результате артиллерийского обстрела российскими войсками Никопольщины в Днепропетровской области, который также повредил частные дома, сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Детали
"Трагическая весть с Никопольщины. Погибла 65-летняя женщина. Ее убили россияне, обстреляв из артиллерии Червоногригорьевскую громаду", - сообщил Лысак в Telegram.
По его словам, повреждены частные дома, хозяйственные постройки, парники, гараж и скутер. Другие последствия атаки уточняются.
В результате террористических атак на Днепропетровщине были повреждены инфраструктура, здания, магазины и автомобили6 июля 2024, 05:17 • 24115 просмотров