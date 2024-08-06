Днепропетровщина: Никопольский район содрогался от вражеских атак, есть пострадавшие
Киев • УНН
Враг атаковал Никопольский район дронами-камикадзе и артиллерией. Пострадали три человека, повреждены пожарное подразделение, амбулатория, детсад, 15 частных домов и другие объекты.
День для Никопольщины был громкий. Район содрогался от вражеских атак - дронами-камикадзе и артиллерией. Пострадали три человека. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
"Громким был день для Никопольщины. Район содрогался от вражеских атак - дронами-камикадзе и артиллерией. Оккупанты наносили удары по Никополю, Покровской и Марганецкой громадах. Пострадали три человека. Мужчины 46 и 57 лет и 57-летняя женщина. Будут лечиться амбулаторно", - написал Лысак.
По его словам, повреждены пожарное подразделение, амбулатория, детсад.
"Загорелся частный дом. В целом их враг изуродовал 15. Побиты и 10 хозяйственных построек, авто, солнечные панели, экскаватор. Зацепило линии электропередач", - сообщил Лысак.
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