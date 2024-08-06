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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Днепропетровщина: Никопольский район содрогался от вражеских атак, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

6 августа 2024, 16:11  •  15924 просмотра

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Враг атаковал Никопольский район дронами-камикадзе и артиллерией. Пострадали три человека, повреждены пожарное подразделение, амбулатория, детсад, 15 частных домов и другие объекты.

День для Никопольщины был громкий. Район содрогался от вражеских атак - дронами-камикадзе и артиллерией. Пострадали три человека. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

"Громким был день для Никопольщины. Район содрогался от вражеских атак - дронами-камикадзе и артиллерией. Оккупанты наносили удары по Никополю, Покровской и Марганецкой громадах. Пострадали три человека. Мужчины 46 и 57 лет и 57-летняя женщина. Будут лечиться амбулаторно", - написал Лысак.

По его словам, повреждены пожарное подразделение, амбулатория, детсад.

"Загорелся частный дом. В целом их враг изуродовал 15. Побиты и 10 хозяйственных построек, авто, солнечные панели, экскаватор. Зацепило линии электропередач", - сообщил Лысак.

Дополнение

В Бериславе от атаки российского дрона погиб мужчина.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
beryslavБерислав
nikopol-ukrainaНикополь, Украина
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