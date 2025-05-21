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Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
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Днем до +24: завтра Украину ждет теплый день с локальными грозами

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Завтра в Украине ожидается теплая погода с температурой до +24°C. Дожди с грозами пройдут в западных, северных и восточных областях, а на День Киева, 25 мая, возможны обильные ливни.

Днем до +24: завтра Украину ждет теплый день с локальными грозами

В четверг, 22 мая, почти по всей Украине будет царить теплая погода с температурой воздуха до +24°C. Дожди с грозами ожидаются на западе, севере и востоке страны, тогда как в Киеве завтра существенных осадков не прогнозируется. В то же время обильные ливни могут затронуть столицу 25 мая – на День города. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

Практически повсюду в четверг в Украине будет доминировать теплая воздушная масса, в течение дня +18+24 градуса. Дожди с грозами пройдут в западных областях, на Житомирщине, Винницкой области, на Сумщине и Харьковщине

- написала синоптик.

Также Диденко добавила, что на остальной территории будет преобладать сухая погода. Что касается столицы, то 22 мая в Киеве существенных осадков не ожидается. Днем, как сообщает синоптик, воздух прогреется до +22 градусов.

Внимательно! По предварительным прогнозам на День Киева, 25-го мая, в столице вероятны обильные ливни с грозами. Уточнения, конечно, еще будут, но все же, на всякий случай, стоит подготовиться

– предупредила синоптик киевлян.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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