Вдень до +24: завтра Україну чекає теплий день із локальними грозами

У четвер, 22 травня, майже по всій Україні пануватиме тепла погода з температурою повітря до +24°C. Дощі з грозами очікуються на заході, півночі та сході країни, тоді як у Києві завтра суттєвих опадів не прогнозується. Водночас рясні зливи можуть торкнутися столиці 25 травня – на День міста. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає УНН.

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Практично повсюди в четвер в Україні домінуватиме тепла повітряна маса, протягом дня +18+24 градуси. Дощі з грозами пройдуть у західних областях, на Житомирщині, Вінниччині, на Сумщині та Харківщині - написала синоптик.

Також Діденко додала, що на решті території переважатиме суха погода. Що стосується столиці, то 22 травня у Києві істотних опадів не очікується. Вдень, як повідомляє синоптик, повітря прогріється до +22 градусів.

Уважно! За попередніми прогнозами на День Києва, 25-го травня, у столиці ймовірні рясні зливи із грозами. Уточнення, звичайно, ще будуть, але все ж, про всяк випадок, варто підготуватися – попередила синоптик киян.

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