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Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
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Вдень до +24: завтра Україну чекає теплий день із локальними грозами

Київ • УНН

 • 710 перегляди

Завтра в Україні очікується тепла погода з температурою до +24°C. Дощі з грозами пройдуть у західних, північних та східних областях, а на День Києва, 25 травня, можливі рясні зливи.

Вдень до +24: завтра Україну чекає теплий день із локальними грозами

У четвер, 22 травня, майже по всій Україні пануватиме тепла погода з температурою повітря до +24°C. Дощі з грозами очікуються на заході, півночі та сході країни, тоді як у Києві завтра суттєвих опадів не прогнозується. Водночас рясні зливи можуть торкнутися столиці 25 травня – на День міста. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає УНН.

Деталі

Практично повсюди в четвер в Україні домінуватиме тепла повітряна маса, протягом дня +18+24 градуси. Дощі з грозами пройдуть у західних областях, на Житомирщині, Вінниччині, на Сумщині та Харківщині

- написала синоптик.

Також Діденко додала, що на решті території переважатиме суха погода. Що стосується столиці, то 22 травня у Києві істотних опадів не очікується. Вдень, як повідомляє синоптик, повітря прогріється до +22 градусів.

Уважно! За попередніми прогнозами на День Києва, 25-го травня, у столиці ймовірні рясні зливи із грозами. Уточнення, звичайно, ще будуть, але все ж, про всяк випадок, варто підготуватися

– попередила синоптик киян.

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