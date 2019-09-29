ДМЗ изменит режим работы в связи с модернизацией производства
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Днепровский металлургический завод (ДМЗ) с 5 октября 2019-го изменит режим работы. Часть основных цехов остановят в связи с проведением масштабных работ по модернизации производства, передает УНН.
Как сообщалось ранее, инвестиционная программа DCH по развитию ГМК-дивизиона DCH Steel (ДМЗ и рудника “Сухая Балка” в Кривом Роге) предусматривает капиталовложения в размере 300 млн долл. в течение ближайших 5 лет.
Реализации соответствующих проектов будет предшествовать масштабная исследовательская и ремонтная работа, предполагающая остановку части цехов ДМЗ. Период времени для ее проведения выбран, в том числе, с учетом низкой текущей конъюнктуры рынков сбыта продукции завода.
“На Днепровском металлургическом заводе запланирован ряд крупных инвестиционных проектов. Мы капитально ремонтируем и модернизируем производство для стабильной работы оборудования и снижения нагрузки на окружающую среду”, — подчеркнул Виталий Баш, генеральный директор DCH Steel и ДМЗ.
Нынешний режим работы ДМЗ предполагает остановку части основных цехов.