ДМЗ змінить режим роботи у зв'язку з модернізацією виробництва
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Дніпровський металургійний завод (ДМЗ) з 5 жовтня 2019-го змінить режим роботи. Частина основних цехів зупинять у зв'язку з проведенням масштабних робіт з модернізації виробництва, передає УНН.
Як повідомлялося раніше, інвестиційна програма DCH з розвитку ГМК-дивізіону DCH Steel (ДМЗ і рудника "Суха Балка" в Кривому Розі) передбачає капіталовкладення в розмірі 300 млн дол. протягом найближчих 5 років.
Реалізації відповідних проектів буде передувати масштабна дослідницька і ремонтна робота, яка передбачає зупинку частини цехів ДМЗ. Період часу для її проведення обрано, в тому числі, з урахуванням низької поточної кон'юнктури ринків збуту продукції заводу.
"На Дніпровському металургійному заводі заплановано низку великих інвестиційних проектів. Ми капітально ремонтуємо і модернізуємо виробництво для стабільної роботи обладнання і зниження навантаження на навколишнє середовище", - наголосив Віталій Баш, генеральний директор DCH Steel і ДМЗ.
Нинішній режим роботи ДМЗ передбачає зупинку частини основних цехів.