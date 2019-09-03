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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112256 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122911 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114441 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120401 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125514 просмотра

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5 марта, 17:33 • 150986 просмотра

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5 марта, 16:07 • 150577 просмотра

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Для снижения кредитной ставки у банков нет ресурсов - экономист

Для снижения кредитной ставки у банков нет ресурсов - экономист

Киев  •  УНН

 • 20116 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Для инициированного правительством снижения кредитной ставки у коммерческих банков нет необходимых долгосрочных ресурсов. Такое мнение выразил экономист Виктор Скаршевский в комментарии корреспонденту УНН.

"Для того, чтобы банки кредитовали бизнес, и ипотека была под 12-13% годовых, необходимо, чтобы у банков был дешевый ресурс долгосрочный, его нет, потому что депозиты от населения практически все краткосрочные. Для того, чтобы было 12-13% годовых, учетная ставка должна быть 7-8% годовых, иначе зачем им кредитовать бизнес под 12-13%, если сейчас можно разместить деньги в депозитных сертификатах нацбанковских под 17% годовых без рисков", - отметил Скаршевский.

По его словам, также для более льготных условий кредитования в Украине необходимы предприятия с прозрачной бизнес-моделью и четкими правами собственности, с чем существуют большие проблемы.

Напомним, до 1 октября правительство и Национальный банк должны создать условия для снижения коммерческими банками кредитных ставок, чтобы сделать доступным кредитование бизнеса и ипотеку, заявил ранее Президент Украины Владимир Зеленский.

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