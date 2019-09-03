Для снижения кредитной ставки у банков нет ресурсов - экономист

"Для того, чтобы банки кредитовали бизнес, и ипотека была под 12-13% годовых, необходимо, чтобы у банков был дешевый ресурс долгосрочный, его нет, потому что депозиты от населения практически все краткосрочные. Для того, чтобы было 12-13% годовых, учетная ставка должна быть 7-8% годовых, иначе зачем им кредитовать бизнес под 12-13%, если сейчас можно разместить деньги в депозитных сертификатах нацбанковских под 17% годовых без рисков", - отметил Скаршевский.

По его словам, также для более льготных условий кредитования в Украине необходимы предприятия с прозрачной бизнес-моделью и четкими правами собственности, с чем существуют большие проблемы.

Напомним, до 1 октября правительство и Национальный банк должны создать условия для снижения коммерческими банками кредитных ставок, чтобы сделать доступным кредитование бизнеса и ипотеку, заявил ранее Президент Украины Владимир Зеленский.