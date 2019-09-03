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Для зниження кредитної ставки у банків немає ресурсів - економіст

Для зниження кредитної ставки у банків немає ресурсів - економіст

Київ • УНН

 • 20120 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Для ініційованого урядом зниження кредитної ставки у комерційних банків немає необхідних довгострокових ресурсів. Таку думку висловив економіст Віктор Скаршевський у коментарі кореспонденту УНН.

"Для того, щоб банки кредитували бізнес, і іпотека була під 12-13% річних, необхідно, щоб у банків був дешевий ресурс довгостроковий, його немає, тому що депозити від населення практично всі короткострокові. Для того, щоб було 12-13% річних, облікова ставка повинна бути 7-8% річних, інакше навіщо їм кредитувати бізнес під 12-13%, якщо зараз можна розмістити гроші у депозитних сертифікатах нацбанківських під 17% річних без ризиків", - зазначив Скаршевський.

За його словами, також для більш пільгових умов кредитування в Україні необхідні підприємства з прозорою бізнес-моделлю і чіткими правами власності, з чим існують великі проблеми.

Нагадаємо, до 1 жовтня уряд і Національний банк повинні створити умови для зниження комерційними банками кредитних ставок, щоб зробити доступним кредитування бізнесу і іпотеку, заявив раніше Президент України Володимир Зеленський.

Українські Національні Новини

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