Для зниження кредитної ставки у банків немає ресурсів - економіст
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Для ініційованого урядом зниження кредитної ставки у комерційних банків немає необхідних довгострокових ресурсів. Таку думку висловив економіст Віктор Скаршевський у коментарі кореспонденту УНН.
"Для того, щоб банки кредитували бізнес, і іпотека була під 12-13% річних, необхідно, щоб у банків був дешевий ресурс довгостроковий, його немає, тому що депозити від населення практично всі короткострокові. Для того, щоб було 12-13% річних, облікова ставка повинна бути 7-8% річних, інакше навіщо їм кредитувати бізнес під 12-13%, якщо зараз можна розмістити гроші у депозитних сертифікатах нацбанківських під 17% річних без ризиків", - зазначив Скаршевський.
За його словами, також для більш пільгових умов кредитування в Україні необхідні підприємства з прозорою бізнес-моделлю і чіткими правами власності, з чим існують великі проблеми.
Нагадаємо, до 1 жовтня уряд і Національний банк повинні створити умови для зниження комерційними банками кредитних ставок, щоб зробити доступним кредитування бізнесу і іпотеку, заявив раніше Президент України Володимир Зеленський.