Для украинцев открыли продажу билетов на шесть поездов в направлении морских курортов

"Укрзализныця открыла продажу билетов на шесть поездов дальнего следования. В частности, с этой недели восстановят курсирование поезда в Херсон, Бердянск и Новоалексеевку", - говорится в сообщении.

Указано, что возобновят движение следующие поезда:

▪️ №375/376 "Харьков - Херсон" будет курсировать ежедневно из Харькова с 5 июля, из Херсона с 6 июля.

▪️№86/85 "Львов - Новоалексеевка" отправится из Львова 5 июля, с Новоалексеевки 6 июля. До 12 сентября он будет курсировать ежедневно, после 13 сентября - через день.

▪️ №88/87 "Ковель - Новоалексеевка" будет курсировать из Ковеля с 7 июля через день по нечетным, из Новоалексеевки - с 8 июля через день по четным.

▪️ №110/109 "Львов - Херсон" будет курсировать ежедневно из Львова с 3 июля, из Херсона с 4 июля.

▪️ №261/262 "Харьков - Бердянск" будет курсировать из Харькова с 3 июля по 5 сентября через день по нечетным, из Бердянска - с 4 июля по 6 сентября по четным дням.

▪️ №282/281 "Хмельницкий - Геническ" будет курсировать из Хмельницкого через день с 8 июля, из Геническа через день с 9 июля.

Указано, что билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Отмечается, что в поездах осуществляют дезинфекционную обработку до и после рейса, усиленную обработку постельного белья во время стирки, а в каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, они прошли соответствующие инструктажи и медосмотр. Пассажиры допускаются в защитных масках после температурного скрининга.

Напомним, на западе Украины возобновили движение 10 пригородных поездов.