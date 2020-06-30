На заході України відновили рух 10 приміських поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Відсьогодні Укрзалізниця частково відновлює курсування приміських поїздів у Волинській та Рівненській областях. Наразі заплановано курсування 10 приміських поїздів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
“Укрзалізниця частково відновлює рух приміських поїздів згідно з рішенням про послаблення карантину від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій у Волинській та Рівненській областях”, — сказано у повідомленні.
Так, з 30 червня відновили своє курсування наступні поїзди: № 6092/6091 Рiвне — Львів, № 6096/6095 Львів — Рівне, № 6384/6383 Красне — Рівне — Здолбунів, № 6382/6381 Здолбунiв — Рівне — Красне, № 6302 Іваничі — Ковель, № 6307 Ковель — Іваничі, № 6341/6342 Сарни — Здолбунiв, № 6335/6336 Здолбунiв — Сарни, № 6319/6321 Сарни — Рафалівка, Чорторийськ — Ковель, № 6320/6322 Ковель — Чорторийськ, Рафалівка — Сарни. З розкладом можна ознайомитися на сайті Львівської залізниці.
Нагадаємо, Укрзалізниця завершила роботи з відновлення закритих через паводок дільниць та запустила перші приміські поїзди на Прикарпатті.