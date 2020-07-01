Для українців відкрили продаж квитків на шість поїздів у напрямку морських курортів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Укрзалізниця відкрила продаж квитків на шість поїздів далекого сполучення. З цього тижня відновлять курсування поїзди до Херсона, Бердянська та Новоолексіївки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
"Укрзалізниця відкрила продаж квитків на шість поїздів далекого сполучення. Зокрема, з цього тижня відновлять курсування поїзди до Херсона, Бердянська та Новоолексіївки", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що відновлять рух наступні поїзди:
▪️ №375/376 "Харків — Херсон" курсуватиме щоденно з Харкова з 5 липня, з Херсона з 6 липня.
▪️№86/85 "Львів — Новоолексіївка" вирушить зі Львова 5 липня, з Новоолексіївки 6 липня. До 12 вересня він курсуватиме щодня, після 13 вересня — через день.
▪️ №88/87 "Ковель — Новоолексіївка" курсуватиме з Ковеля із 7 липня через день по непарних, з Новоолексіївки — з 8 липня через день по парних.
▪️ №110/109 "Львів — Херсон" курсуватиме щоденно зі Львова з 3 липня, з Херсона з 4 липня.
▪️ №261/262 "Харків — Бердянськ" курсуватиме з Харкова з 3 липня по 5 вересня через день по непарних, з Бердянська — з 4 липня по 6 вересня по парних днях.
▪️ №282/281 "Хмельницький — Генічеськ" курсуватиме з Хмельницького через день з 8 липня, з Генічеська через день з 9 липня.
Вказано, що квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.
Зазначається, що у поїздах здійснюють дезінфекційну обробку перед та після рейсу, посилену обробку постільної білизни під час прання, а у кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд. Пасажири допускаються у захисних масках після температурного скринінгу.
Нагадаємо, на заході України відновили рух 10 приміських поїздів.