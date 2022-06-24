Для украинцев открыли 240 мест отдыха возле водоемов – ГСЧС

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“Органы государственной власти, местная исполнительная власть определили 240 мест массового отдыха населения на водных объектах в Украине. Из них 194 имеют пляж. Не начали купальные сезоны именно те области, которые находились под оккупацией и сейчас деоккупированы. Либо там, где проходили, либо продолжаются боевые действия. Это касается Киевской области, в частности Киев тоже не открывал пляжи, Донецкая, Черниговская, Сумская, Николаевская, Одесская области – то есть это те области, в которых мы не рекомендуем вообще приходить на отдых возле воды”, – сообщил спикер.

Детали

Представитель ГСЧС подчеркнул, что водоемы, которые не открыты для отдыха, могут быть загрязнены огромным количеством взрывоопасных предметов. В ГСЧС настоятельно рекомендуют не выходить гражданам к воде, пока не будут очищены все водоемы.

“Те области, которые все же открыли купальный сезон, люди должны знать одно правило: купаться нужно именно в местах, определенных именно военными администрациями, местными органами власти. Потому что эти места оборудованы спасательными постами, очищены от взрывоопасных предметов”, – добавил Хорунжий.

Дополнение

По информации ГСЧС, с начала лета в водоемах Украины погибло 129 человек, среди них 16 детей.