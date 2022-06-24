Для українців відкрили 240 місць відпочинку біля водойм – ДСНС

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“Органи державної влади, місцева виконавча влада визначили 240 місць масового відпочинку населення на водних об’єктах в Україні. З них 194 мають у володінні пляж. Не розпочали купальні сезони саме ті області, які знаходилися під окупацією, та зараз деокуповані. Або там, де проходили, або ще тривають бойові дії. Це стосується Київщини, зокрема Київ теж не відкривав пляжі, Донеччина, Чернігівщина, Сумщина, Миколаївщина, Одещина – тобто це ті області, в яких ми не рекомендуємо взагалі приходити на відпочинк біля води”, – повідомив спікер.

Деталі

Представник ДСНС наголосив, що водойми, які не відкриті для відпочинку, можуть бути забруднені величезною кількістю вибухонебезпечних предметів. У ДСНС наполегливо рекомендують не виходити громадянам до води, допоки не будуть очищені всі водойми.

“Ті області, які все ж таки відкрили купальний сезон, то люди мають знати одне правило: купатися потрібно саме у місцях, визначених саме військовими адміністраціями, місцевими органами влади. Тому що ці місця обладнані рятувальними постами, очищені від вибухонебезпечних предметів”, – додав Хорунжий.

Доповнення

За інформацією ДСНС, з початку літа у водоймах України загинуло 129 осіб, серед них 16 дітей.



