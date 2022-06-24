Для українців відкрили 240 місць відпочинку біля водойм – ДСНС

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 13182 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 37853 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 60155 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 70306 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 70297 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 72357 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 81429 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 214929 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 148631 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172283 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
93 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 149404 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 181580 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 70870 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 91664 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 90849 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 214929 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 490996 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 441233 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 647735 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 768843 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 23227 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 46297 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 91664 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 112082 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 146386 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Для українців відкрили 240 місць відпочинку біля водойм – ДСНС

Для українців відкрили 240 місць відпочинку біля водойм – ДСНС

Київ • УНН

 • 98483 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Для українців відкрили 240 місць масового відпочинку біля водойм. Про це під час брифінгу повідомив пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України Олександр Хорунжий, передає УНН.

Цитата

“Органи державної влади, місцева виконавча влада визначили 240 місць масового відпочинку населення на водних об’єктах в Україні. З них 194 мають у володінні пляж. Не розпочали купальні сезони саме ті області, які знаходилися під окупацією, та зараз деокуповані. Або там, де проходили, або ще тривають бойові дії. Це стосується Київщини, зокрема Київ теж не відкривав пляжі, Донеччина, Чернігівщина, Сумщина, Миколаївщина, Одещина – тобто це ті області, в яких ми не рекомендуємо взагалі приходити на відпочинк біля води”, – повідомив спікер.

Деталі

Представник ДСНС наголосив, що водойми, які не відкриті для відпочинку, можуть бути забруднені величезною кількістю вибухонебезпечних предметів. У ДСНС наполегливо рекомендують не виходити громадянам до води, допоки не будуть очищені всі водойми.

“Ті області, які все ж таки відкрили купальний сезон, то люди мають знати одне правило: купатися потрібно саме у місцях, визначених саме військовими адміністраціями, місцевими органами влади. Тому що ці місця обладнані рятувальними постами, очищені від вибухонебезпечних предметів”, – додав Хорунжий.

Доповнення

За інформацією ДСНС, з початку літа у водоймах України загинуло 129 осіб, серед них 16 дітей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$83,929.80
Золото
$3,159.50
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.65
Ethereum
$1,862.57