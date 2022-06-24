З початку літа у водоймах України загинуло 129 осіб, з них 16 дітей – ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. З початку літа у водоймах України загинуло 129 осіб, серед них 16 дітей. Про це під час брифінгу повідомив пресофіцер Державної служби надзвичайних ситуацій України Олександр Хорунжий, передає УНН.
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Хорунжий зазначив, що з початку червня рятувальники врятували у водоймах 22 людини, з яких 6 – діти.
“Статистика сумна. Вона менша, ніж минулого року з об’єктивних причин, тому що багато областей так і не розпочали купального сезону. І, зокрема, в нас певні області перебувають в окупації, з яких ми отримуємо дані”, – додав Хорунжий.
Доповнення
Як писав УНН, в Україні за перші вісім днів літа на водоймах загинуло 28 людей, серед них – п'ятеро дітей.