З початку літа у водоймах України загинуло 129 осіб, з них 16 дітей – ДСНС

Деталі

Хорунжий зазначив, що з початку червня рятувальники врятували у водоймах 22 людини, з яких 6 – діти.

“Статистика сумна. Вона менша, ніж минулого року з об’єктивних причин, тому що багато областей так і не розпочали купального сезону. І, зокрема, в нас певні області перебувають в окупації, з яких ми отримуємо дані”, – додав Хорунжий.

Доповнення

Як писав УНН, в Україні за перші вісім днів літа на водоймах загинуло 28 людей, серед них – п'ятеро дітей.



