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С начала лета в водоемах Украины погибли 129 человек, из них 16 детей – ГСЧС

Киев • УНН

 • 120288 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. С начала лета в водоемах Украины погибли 129 человек, среди них 16 детей. Об этом во время брифинга сообщил пресс-офицер Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины Александр Хорунжий, передает УНН.

Детали

Хорунжий отметил, что с начала июня спасатели спасли в водоемах 22 человека, из которых 6 – дети.

“Статистика грустная. Она меньше, чем в прошлом году по объективным причинам, потому что многие области так и не начали купальный сезон. И, в частности, у нас определенные области находятся в оккупации, из которых мы получаем данные”, – добавил Хорунжий.

Дополнение

Как писал УНН, в Украине за первые восемь дней лета на водоемах погибло 28 человек, среди них – пятеро детей.

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