Для украинских судов закупят более 500 генераторов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Высший совет правосудия согласовал перераспределение бюджетных расходов между судами и Государственной судебной администрацией Украины, для закупки 511 генераторов в помещения судов. Об этом сообщил Высший совет правосудия, пишет УНН.
Детали
Государственная судебная администрация Украины и ее территориальные управления предложили осуществить перераспределение расходов государственного бюджета для судов. Средства должны пойти на закупки альтернативных источников энергоснабжения для обеспечения бесперебойной работы судов, а именно - на 511 единиц генераторов.
Таким образом, как отмечается, суды смогут выполнить требования законодательства относительно проведения судебных заседаний и создания и обеспечения соответствующих условий для лиц, обращающихся в суд.
Также сообщается, что будет приобретено соответствующее оборудование для подготовки судебных помещений к отопительному сезону и проведены аварийно-восстановительные работы.
Кроме этого, как указано, будут увеличены сметные назначения Киевского апелляционного суда для обеспечения суда серверным оборудованием.
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