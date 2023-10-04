Для українських судів придбають понад 500 генераторів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Вища рада правосуддя погодила перерозподіл бюджетних видатків між судами та Державною судовою адміністрацією України, для закупівлі 511 генераторів у приміщення судів. Про це повідомила Вища рада правосуддя, пише УНН.
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Державна судова адміністрація України та її територіальні управління запропонували здійснити перерозподіл видатків державного бюджету для судів. Кошти мають піти на закупівлі альтернативних джерел енергопостачання для забезпечення безперебійної роботи судів, а саме - на 511 одиниць генераторів.
Таким чином, як зазначається, суди зможуть виконати вимоги законодавства стосовно проведення судових засідань та створення й забезпечення відповідних умов для осіб, які звертаються до суду.
Також повідомляється, що буде придбано відповідне обладнання для підготовки судових приміщень до опалювального сезону та проведені аварійно-відновлювальні роботи.
Окрім цього, як вказано, буде збільшено кошторисні призначення Київського апеляційного суду для забезпечення суду серверним обладнанням.
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