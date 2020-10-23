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Для Украины истекает срок на урегулирование конфликта с табачными компаниями - последний отсчет до исков в международный арбитраж

Для Украины истекает срок на урегулирование конфликта с табачными компаниями - последний отсчет до исков в международный арбитраж

Киев  •  УНН

 • 19282 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Октябрь – последний месяц, когда Украина может урегулировать с международными табачными гигантами конфликт из-за неправомерных штрафов Антимонопольного комитета и избежать исков в международный арбитраж с требованием компенсаций за противозаконную экспроприацию прибыли. Об этом сообщают СМИ, которые проанализировали историю противоправного давления в нашей стране на украинские подразделения международных табачных гигантов со стороны Антимонопольного комитета и судебной системы, передает УНН.

“Чтобы скандал, связанный с многомиллиардными необоснованными штрафами АМКУ, которым подверглась вся табачная индустрия Украины, не выплеснулся на международный уровень, влиятельные бизнес-ассоциации призвали украинскую власть урегулировать этот конфликт без участия международных арбитражных институтов. В противном случае скандальные международные разбирательства между Украиной и глобальными табачными гигантами станут очередным позором для страны, которая декларирует защиту инвесторов, но на практике поступает с точностью до наоборот”, — отмечают журналисты негативные последствия необоснованного штрафа для всех участников табачной индустрии на общую сумму 6,5 млрд грн.

В международном арбитраже табачные гиганты потребуют от Украины возместить незаконно экспроприированную у них прибыль — именно так будут квалифицированы штрафные санкции АМКУ, которые впоследствии наскоро подтвердили украинские суды без надлежащих доказательств.

Журналисты детально проанализировали спешный судебный процесс. “Украинское правосудие стало на сторону АМКУ: в ходе скорого судебного процесса с многочисленными процессуальными нарушениями судьи попросту проигнорировали предоставленные им целые тома аргументов и доказательств необоснованной позиции АМКУ, заключения международных экспертиз, а в основу вердиктов были положены спорные утверждения АМКУ, который приложил большие творческие усилия, чтобы буквально сочинить обвинительный акт о монополизации рынка и вине в этом табачных компаний”, — пишут журналисты и напоминают о том, что судьи успевали в считанные минуты принять решения по делам, содержащим десятки томов материалов и результатов независимых экспертиз авторитетных международных компаний, игнорировали любые аргументы и ходатайства участников табачной индустрии.

Так украинская судебная система легализировала беспрецедентные в истории Украины санкции Антимонопольного комитета к участникам табачного рынка в размере 6,5 млрд грн. Под надуманными поводами драконовским санкциям подверглась “большая четверка” — “Филип Моррис”, “Джей Ти”, “Империал Тобакко”, “Бритиш Американ Тобакко”.

“Сейчас для Украины есть „окно возможностей“, которое позволит стране, сохранив достоинство, положить конец скандалу, — отмечают авторы материала. — Так, „Империал Тобакко“ готовится в октябре в апелляционном хозяйственном суде оспорить судебный вердикт первой инстанции и решение АМКУ, ставшее основанием для штрафа, а также добиться отмены финансовых санкций. Это последняя возможность для Украины избежать международного позора. Для этого нужно немного — справедливое правосудие и невмешательство в процесс влиятельных политиков, медиа и депутатов”.

На днях суды провели заседания уже по апелляционным жалобам компаний “Бритиш Американ Тобакко” и “Империал Тобакко” — и первые результаты обнадеживают: заседания перенесены, апелляционный суд изучает ходатайства истцов, компаниям дали дополнительное время на подготовку. Есть также надежда, что будут удовлетворены ходатайства о назначении судебных экспертиз, аргументация и расчеты АМКУ будут перепроверены независимыми экономическими экспертами, что позволит апелляционному суду принять более взвешенное и объективное решение, а не только полагаться на однобокое изложение всех событий дела в представлении АМКУ, как это ошибочно сделали судьи первой инстанции.

Как сообщили журналисты, Министерство юстиции Украины уже создало рабочую группу, которая оценивает риски процесса в международном арбитраже. Возможно, наблюдающееся снижение скорости работы судов против табачных гигантов — первый шаг к урегулированию конфликтной ситуации.

“Сейчас к этому делу приковано внимание многих международных компаний, которые ведут бизнес в Украине или только планируют это делать. Исход конфликта станет мощным сигналом для международного сообщества, можно ли вести дела в Украине, есть ли здесь закон и справедливый суд. Инвесторы надеются, что дело будет решено с сохранением нормальных рабочих отношений между стратегическими инвесторами и государством без существенных потерь для инвестиционного климата Украины”, — пишут СМИ.

Украинские Национальные Новости

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