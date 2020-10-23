Для України закінчується термін на врегулювання конфлікту з тютюновими компаніями - останній відлік до позовів в міжнародний арбітраж

"Щоб скандал, пов'язаний з багатомільярдними необгрунтованими штрафами АМКУ, яких зазнала вся тютюнова індустрія України, не виплеснувся на міжнародний рівень, впливові бізнес-асоціації закликали українську владу врегулювати цей конфлікт без участі міжнародних арбітражних інститутів. В іншому випадку скандальні міжнародні розгляди між Україною і глобальними тютюновими гігантами стануть черговою ганьбою для країни, яка декларує захист інвесторів, але на практиці діє із точністю до навпаки", - зазначають журналісти негативні наслідки необґрунтованого штрафу для всіх учасників тютюнової індустрії на загальну суму 6, 5 млрд грн.

У міжнародному арбітражі тютюнові гіганти зажадають від України відшкодувати незаконно експропрійований у них прибуток - саме так будуть кваліфіковані штрафні санкції АМКУ, які згодом нашвидку підтвердили українські суди без належних доказів.

Журналісти детально проаналізували нагальний судовий процес.

"Українське правосуддя стало на бік АМКУ: під час швидкого судового процесу з численними процесуальними порушеннями судді просто проігнорували надані їм цілі томи аргументів і доказів необгрунтованої позиції АМКУ, укладення міжнародних експертиз, а в основу вердиктів було покладено спірні твердження АМКУ, який доклав великих творчих зусиль, щоб буквально скласти обвинувальний акт про монополізацію ринку і вину в цьому тютюнових компаній", - пишуть журналісти і нагадують про те, що судді встигали в лічені хвилини прийняти рішення у справах, що містить десятки томів матеріалів і результатів незалежних експертиз авторитетних міжнародних компаній, ігнорували будь-які аргументи і клопотання учасників тютюнової індустрії.

Так українська судова система легалізувала безпрецедентні в історії України санкції Антимонопольного комітету до учасників тютюнового ринку в розмірі 6,5 млрд грн. Під надуманими приводами драконівським санкціям піддана "велика четвірка" - "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Брітіш Американ Тобакко".

"Зараз для України є "вікно можливостей", яке дозволить країні, зберігши гідність, покласти край скандалу, - відзначають автори матеріалу. - Так, "Імперіал Тобакко" готується в жовтні в апеляційному господарському суді оскаржити судовий вердикт першої інстанції і рішення АМКУ, що стало підставою для штрафу, а також домогтися скасування фінансових санкцій. Це остання можливість для України уникнути міжнародної ганьби. Для цього потрібно небагато - справедливе правосуддя і невтручання в процес впливових політиків, медіа та депутатів".

Днями суди провели засідання вже за апеляційними скаргами компаній "Брітіш Американ Тобакко" і "Імперіал Тобакко" - і перші результати обнадіюють: засідання перенесено, апеляційний суд вивчає клопотання позивачів, компаніям дали додатковий час на підготовку. Є також надія, що будуть задоволені клопотання про призначення судових експертиз, аргументація і розрахунки АМКУ будуть перевірені ще раз незалежними економічними експертами, що дозволить апеляційному суду прийняти більш зважене і об'єктивне рішення, а не тільки покладатися на однобокий виклад всіх обставин справи в поданні АМКУ, як це помилково зробили судді першої інстанції.

Як повідомили журналісти, Міністерство юстиції України вже створило робочу групу, яка оцінює ризики процесу в міжнародному арбітражі. Можливо, що зниження швидкості роботи судів проти тютюнових гігантів - перший крок до врегулювання конфліктної ситуації.

"Зараз до цієї справи прикута увага багатьох міжнародних компаній, які ведуть бізнес в Україні або тільки планують це робити. Результат конфлікту стане потужним сигналом для міжнародного співтовариства, чи можна вести справи в Україні, чи є тут закон і справедливий суд. Інвестори сподіваються, що справа буде вирішена зі збереженням нормальних робочих відносин між стратегічними інвесторами і державою без істотних втрат для інвестиційного клімату України", - пишуть ЗМІ.