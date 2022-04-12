Для противостояния российской агрессии США возглавили глобальную антивоенную коалицию, которая объединяет более 50% мирового ВВП
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Для противостояния российской агрессии Соединенные Штаты возглавили глобальную антивоенную коалицию, объединяющую более 50% мирового ВВП. Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает УНН.
Детали
По словам Псаки, самое важное, что США сделали и продолжают делать для противостояния агрессии россии и поддержки Украины это:
- лидерство в глобальной антивоєнній коалиции;
- обеспечение военной помощью и ускорение ее получения, используя ресурсы не только США, но и других стран;
- лидерство в мире по экономическим санкциями, которые оказали разрушительное воздействие на российскую экономику.
Как подчеркнула пресс-секретарь Белого дома, США объединили более 50% мирового ВВП в глобальную коалицию.
"Самое важное для украинского руководства - это то, что мы ускоряем поставки оружия и оказываем им помощь и системы безопасности, в которых они нуждаются", - сказала Псаки.
Напомним
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Пентагон не может подтвердить сообщение о том, что российские войска применили химическое оружие в Мариуполе.