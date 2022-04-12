Для противостояния российской агрессии США возглавили глобальную антивоенную коалицию, которая объединяет более 50% мирового ВВП

Детали

По словам Псаки, самое важное, что США сделали и продолжают делать для противостояния агрессии россии и поддержки Украины это:

- лидерство в глобальной антивоєнній коалиции;

- обеспечение военной помощью и ускорение ее получения, используя ресурсы не только США, но и других стран;

- лидерство в мире по экономическим санкциями, которые оказали разрушительное воздействие на российскую экономику.

Как подчеркнула пресс-секретарь Белого дома, США объединили более 50% мирового ВВП в глобальную коалицию.

"Самое важное для украинского руководства - это то, что мы ускоряем поставки оружия и оказываем им помощь и системы безопасности, в которых они нуждаются", - сказала Псаки.

Напомним

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Пентагон не может подтвердить сообщение о том, что российские войска применили химическое оружие в Мариуполе.