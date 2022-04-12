Для протистояння російській агресії США очолили глобальну антивоєнну коаліцію, яка об'єднує понад 50% світового ВВП

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За словами Псакі, найважливіше, що США зробили та продовжують робити для протистояння агресії росії та підтримки України це:

- лідерство у глобальній антивоєнній коаліції;

- забезпечення України військовою допомогою та прискорення її отримання, використовуючи ресурси не лише США, а й інших країн;

- лідерство у світі за економічними санкціями, які справили руйнівний вплив на російську економіку.

Як підкреслила речниця Білого дому, США об'єднали понад 50% світового ВВП у глобальну коаліцію.

"Найважливіше для українського керівництва – це те, що ми прискорюємо постачання зброї та надаємо їм допомогу та системи безпеки, яких вони потребують", – сказала Псакі.

Нагадаємо

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що Пентагон не може підтвердити повідомлення про те, що російські війська застосували хімічну зброю в Маріуполі.