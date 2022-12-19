Для переговоров по потолку цен на газ в ЕС решающее время - министр энергетики Мальты
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Странам Европейского Союза необходимо будет прийти к компромиссу относительно потолка цен на газ в понедельник, и последнее предложение предлагает хорошую основу для этого, сообщила министр энергетики Мальты Мириам Далли, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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«То, что предлагает председательство, - это очень хороший шаг в правильном направлении», - сказала Далли перед встречей министров энергетики ЕС.
«Это также свидетельствует о готовности сегодня прийти к компромиссу. Я убеждена, что сегодня нам удастся найти компромисс, я верю, что желание есть. Сегодня решающий момент», - добавила она.
Дополнение
Reuters накануне сообщало, что страны ЕС рассматривали предложение установить потолок цен на газ на более низком уровне, чем предлагалось ранее, до того, как министры энергетики стран ЕС должны были встретиться в понедельник, 19 декабря, чтобы попытаться одобрить эту меру.
Сообщается, что компромиссное предложение Чехии, председательствующей в ЕС, предлагает установить триггером для запуска механизма потолка цен, если цены по контракту на ближайший месяц на нидерландском газовом хабе TTF будут превышать 188 евро за мегаватт-час в течение трех дней.
Несмотря на месяцы переговоров и две экстренные министерские встречи по предложению ЕС о потолке цен на газ, страны еще не пришли к соглашению по этому поводу.