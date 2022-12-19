Для переговорів щодо стелі цін на газ у ЄС вирішальний час - міністр енергетики Мальти
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Країнам Європейського Союзу необхідно буде дійти компромісу щодо стелі цін на газ у понеділок, і остання пропозиція пропонує хорошу основу для цього, повідомила міністр енергетики Мальти Міріам Даллі, пише УНН з посиланням на Reuters.
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«Те, що пропонує головування, - це дуже добрий крок у правильному напрямку», - сказала Даллі перед зустріччю міністрів енергетики ЄС.
«Це також свідчить про готовність сьогодні дійти компромісу. Я переконана, що сьогодні нам вдасться знайти компроміс, я вірю, що є бажання. Сьогодні вирішальний момент», - додала вона.
Доповнення
Reuters напередодні повідомляло, що країни ЄС розглядали пропозицію встановити стелю цін на газ на нижчому рівні, ніж пропонувалося раніше, до того, як міністри енергетики країн ЄС мали зустрітися в понеділок, 19 грудня, щоб спробувати схвалити цей захід.
Повідомляється, що компромісна пропозиція Чехії, яка головує в ЄС, пропонує встановити тригером для запуску механізму стелі цін, якщо ціни за контрактом на найближчий місяць на нідерландському газовому хабі TTF перевищуватимуть 188 євро за мегават годину протягом трьох днів.
Попри місяці переговорів і дві екстрені міністерські зустрічі стосовно пропозиції ЄС щодо стелі цін на газ, країни ще не дійшли згоди з цього приводу.