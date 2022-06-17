Для детей из Украины в школах Литвы ввели пять уроков украинского в неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что в школах Литвы введены уроки украинского языка, занятия будут проходить пять раз в неделю, передает УНН.
Детали
Вчера, 16 июня, Шкарлетт обсудил с литовской коллегой Юргитой Шюгждениене процесс организации обучения украинских детей, временно пребывающих в Литве в связи с полномасштабным вторжением россии. Министры договорились о дальнейшем сотрудничестве, создании совместной рабочей группы для координации актуальных образовательных вопросов и обсудили организацию проведения национального мультипредметного теста.
Как сообщил Шкарлетт, Шюгждениене заверила, что министерство образования, науки и спорта Литвы продолжит способствовать созданию условий для обучения украинских детей. Глава Минобразования Украины выразил благодарность Литовской Республике и лично Шюгждениине за всестороннюю поддержку украинцев.
Напомним
Из школьной программы могут исключить всех русских и белорусских писателей, а Николая Гоголя и Таира Халилова перенести в украинскую литературу.