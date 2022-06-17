Для дітей з України у школах Литви ввели п'ять уроків української на тиждень

Деталі

Вчора, 16 червня, Шкарлет обговорив з литовською колегою Юргітою Шюгждінієне процес організації навчання українських дітей, які тимчасово перебувають у Литві у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії. Міністри домовилися про подальшу співпрацю, створення спільної робочої групи для координації актуальних освітніх питань та обговорили організацію проведення національного мультипредметного тесту.

Як повідомив Шкарлет, Шюгждінієне запевнила, що міністерство освіти, науки і спорту Литви продовжить сприяти створенню умов для навчання українських дітей. Очільник Міносвіти України висловив подяку Литовській Республіці та особисто Шюгждінієне за всебічну підтримку українців.

Нагадаємо

Зі шкільної програми можуть виключити всіх російських та білоруських письменників, а Миколу Гоголя і Таїра Халілова перенести в українську літературу.