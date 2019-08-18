Диетолог рассказала с чем правильно есть дыню
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Дыня — полезная ягода, содержащая большое количество калия, однако она имеет достаточно высокий гликемический индекс, более 60 единиц, поэтому стоит соблюдать определенные правила, чтобы она приносила только пользу для организма. Об этом сообщила врач-диетолог Оксана Скиталинская в комментарии корреспонденту УНН.
“Дыня это лучший десерт, чтобы он был еще более полезным нужно улучшить определенные характеристики. Немного уменьшить гликемический индекс, а это можно сделать если мы добавим продуктов, которые богаты клетчаткой: цитрусовые, яблоки, помидоры. Например, можно сделать салат из помидоров, зелени и кусочками дыни, получится очень пикантный вкус. Также можно совместить с белками: йогуртом, творогом, а также с такими сырами, как горгондзола т.д.”, — сказала Скиталинская.
По её словам, можно сделать салат из ягод, вареной свеклой, то есть продуктами, которые содержат большое количество пектина, или клетчатки, которая снижает гликемический индекс дыни и уровень сахара в крови. Кроме того, диетолог рассказала с чем дыню лучше не совмещать.
“Лучше не есть дыню, после пирожных, или чего-то сладкого, ведь после этого уровень сахара подскочит до небес, не совмещать с чем-то очень жирным, например мороженым, так как высокий уровень сахара и много жирного плохо влияют на инсулиновые рецепторы. Этот сахар будет долго держаться в крови и не будет нормально усваиваться. Кроме того, нельзя сочетать с такой белковой пищей, как мясо, рыба, потому что в желудке начнется процесс брожения”, — посоветовала Скиталинская.
Также, диетолог, добавила, что дыня может быть отличным отдельным приемом пищи, особенно когда человек чувствует, что он очень устал. Дыня поможет восстановить силы.
Напомним, кусочки арбуза и дыни можно добавлять в салаты, а кроме того, готовить из этих ягод полезен квас.