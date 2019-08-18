Диетолог рассказала с чем правильно есть дыню

“Дыня это лучший десерт, чтобы он был еще более полезным нужно улучшить определенные характеристики. Немного уменьшить гликемический индекс, а это можно сделать если мы добавим продуктов, которые богаты клетчаткой: цитрусовые, яблоки, помидоры. Например, можно сделать салат из помидоров, зелени и кусочками дыни, получится очень пикантный вкус. Также можно совместить с белками: йогуртом, творогом, а также с такими сырами, как горгондзола т.д.”, — сказала Скиталинская.

По её словам, можно сделать салат из ягод, вареной свеклой, то есть продуктами, которые содержат большое количество пектина, или клетчатки, которая снижает гликемический индекс дыни и уровень сахара в крови. Кроме того, диетолог рассказала с чем дыню лучше не совмещать.

“Лучше не есть дыню, после пирожных, или чего-то сладкого, ведь после этого уровень сахара подскочит до небес, не совмещать с чем-то очень жирным, например мороженым, так как высокий уровень сахара и много жирного плохо влияют на инсулиновые рецепторы. Этот сахар будет долго держаться в крови и не будет нормально усваиваться. Кроме того, нельзя сочетать с такой белковой пищей, как мясо, рыба, потому что в желудке начнется процесс брожения”, — посоветовала Скиталинская.

Также, диетолог, добавила, что дыня может быть отличным отдельным приемом пищи, особенно когда человек чувствует, что он очень устал. Дыня поможет восстановить силы.

Напомним, кусочки арбуза и дыни можно добавлять в салаты, а кроме того, готовить из этих ягод полезен квас.