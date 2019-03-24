Диетолог рассказала, как выходить из поста
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Выходить из поста нужно, постепенно вводя различные продукты животного происхождения в течение такого же периода, сколько длился и сам пост. Такой совет дала врач-диетолог Оксана Скиталинская в комментарии корреспонденту УНН.
"Советуют выходить из поста ровно столько же, сколько длился сам пост. При чем, если вы завершаете пост, то это не значит, что вам надо сразу набрасываться на колбасу, мясо, сало и так далее, потому что в течение этих недель в организме производится все меньше и меньше ферментов, перерабатывающих пищу животного происхождения", - отметила диетолог.
По ее словам, полезным при выходе из поста будет некрепкий нежирный мясной бульон.
Отметим, аминокислоты из некрепких нежирных бульонов лучше усваиваются организмом, чем из целого куска мяса.
Напомним, дневной рацион человека, стремящегося избавиться от лишнего веса, должен на 75-80% состоять из продуктов растительного происхождения, но при этом содержать также белки и жиры.
Для того, чтобы эффективно и быстро худеть, надо исключить перекусы, сладости, жареную пищу и сладкие напитки.
А чтобы во время похудения не донимало чувство голода, следует употреблять большое количество клетчатки.