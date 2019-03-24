Дієтолог розповіла, як виходити з посту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Виходити із посту треба, поступово вводячи різні продукти тваринного походження протягом такого ж періоду, скільки тривав і сам піст. Таку пораду дала лікар-дієтолог Оксана Скиталінська в коментарі кореспонденту УНН.
"Радять виходити з посту рівно стільки ж, скільки тривав сам піст. При чому, якщо ви завершуєте піст, то це не означає, що вам треба одразу накидатися на ковбасу, м'ясо, сало і так далі, тому що протягом цих тижнів в організмі виробляється все менше і менше ферментів, які переробляють їжу тваринного походження", - зазначила дієтолог.
За її словами, корисним під час виходу з посту буде неміцний нежирний м'ясний бульйон.
Зазначимо, амінокислоти з неміцних нежирних бульйонів краще засвоюються організмом, ніж із цілого шматка м'яса.
Нагадаємо, денний раціон людини, яка прагне позбутися зайвої ваги, має на 75-80% складатися з продуктів рослинного походження, але при цьому містити також білки та жири.
Для того, щоб ефективно і швидко худнути, треба виключити перекуси, солодощі, смажену їжу і солодкі напої.
А щоб під час схуднення не дошкуляло почуття голоду, слід вживати велику кількість клітковини.