Диетолог рассказала о скрытых угрозах в свинине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Даже опытная хозяйка может случайно не доготовить свинину. Об угрозах, которые прячутся в этом виде мяса, вреде бульона рассказала УНН диетолог Лариса Бойченко.
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"Свинину нужно доготавливать безусловно, но не только из-за опасности содержания бактерий и вирусов, но и, к сожалению, гельминтов. Поэтому тщательно готовить свинину - это обязательное условие", - подчеркнула она.
Детали
В противном случае человеческий организм становится "домом" для гельминтов, которые отбирают у него питательные вещества, утверждает диетолог.
"Гельминты вызывают воспаление в кишечнике, они питаются теми питательными веществами, которыми должны питаться клетки человека, и они определенно имеют определенные циклы развития. Человек становится на время их домом, хозяином и да, они развиваются, откладывают личинки и выбрасывают в кровь зараженного человека продукты своего обмена, то есть яды", - пояснила Бойченко.
Кроме того, свиней кормят добавками, содержащими антибиотики, чтобы избежать болезни животного, но в итоге это сказывается на человеческом здоровье, продолжила диетолог.
"Эти добавки очень вредны, особенно если человек употребляет не только само мясо, но и бульон, в нем вываривается основная масса вредных веществ из мяса", - резюмировала она.
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