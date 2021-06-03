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Диетолог рассказала о скрытых угрозах в свинине

Киев • УНН

 • 14404 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Даже опытная хозяйка может случайно не доготовить свинину. Об угрозах, которые прячутся в этом виде мяса, вреде бульона рассказала УНН диетолог Лариса Бойченко.

Диетолог рассказала о скрытых угрозах в свинине

Цитата:

"Свинину нужно доготавливать безусловно, но не только из-за опасности содержания бактерий и вирусов, но и, к сожалению, гельминтов. Поэтому тщательно готовить свинину - это обязательное условие", - подчеркнула она.

Детали

В противном случае человеческий организм становится "домом" для гельминтов, которые отбирают у него питательные вещества, утверждает диетолог.

"Гельминты вызывают воспаление в кишечнике, они питаются теми питательными веществами, которыми должны питаться клетки человека, и они определенно имеют определенные циклы развития. Человек становится на время их домом, хозяином и да, они развиваются, откладывают личинки и выбрасывают в кровь зараженного человека продукты своего обмена, то есть яды", - пояснила Бойченко.

Кроме того, свиней кормят добавками, содержащими антибиотики, чтобы избежать болезни животного, но в итоге это сказывается на человеческом здоровье, продолжила диетолог.

"Эти добавки очень вредны, особенно если человек употребляет не только само мясо, но и бульон, в нем вываривается основная масса вредных веществ из мяса", - резюмировала она.

Дополнение

В Институте рака объяснили влияние красного мяса на развитие онкозаболеваний.

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