Дієтолог розповіла про приховані загрози в свинині

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"Свинину потрібно доготовляти безумовно, але не тільки через небезпеку вмісту бактерій і вірусів, а й, на жаль, гельмінтів. Тому ретельно готувати свинину - це обов'язкова умова", - підкреслила вона.

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В іншому випадку людський організм стає "будинком" для гельмінтів, які відбирають у нього поживні речовини, стверджує дієтолог.

"Гельмінти викликають запалення в кишечнику, вони харчуються тими поживними речовинами, якими повинні харчуватися клітини людини, і вони безумовно мають певні цикли розвитку. Людина стає на час їх будинком, господарем і так, вони розвиваються, відкладають личинки і викидають в кров зараженої людини продукти свого обміну, тобто отрути", - пояснила Бойченко.

Крім того, свиней годують добавками, що містять антибіотики, щоб уникнути хвороби тварини, але в підсумку це позначається на людському здоров'ї, продовжила дієтолог.

"Ці добавки дуже шкідливі, особливо якщо людина вживає не тільки саме м'ясо, а й бульйон, в ньому виварюється основна маса шкідливих речовин з м'яса", - резюмувала вона.

Доповнення

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