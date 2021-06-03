Дієтолог розповіла про приховані загрози в свинині

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 24669 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 95810 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 140753 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 124910 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 131988 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 94431 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 80343 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 178948 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88195 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 274350 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.3м/с
88%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 51121 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 59294 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 14883 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 23559 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 40080 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 144610 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 178965 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 274364 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 442746 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 429552 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 2462 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 31335 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 36891 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 37381 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 38425 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Дієтолог розповіла про приховані загрози в свинині

Київ • УНН

 • 14404 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Навіть досвідчена господиня може часом не доготувати свинину. Про загрози, які ховаються в цьому виді м'яса, шкоду бульйону розповіла УНН дієтолог Лариса Бойченко.

Дієтолог розповіла про приховані загрози в свинині

Цитата:

"Свинину потрібно доготовляти безумовно, але не тільки через небезпеку вмісту бактерій і вірусів, а й, на жаль, гельмінтів. Тому ретельно готувати свинину - це обов'язкова умова", - підкреслила вона.

Деталі

В іншому випадку людський організм стає "будинком" для гельмінтів, які відбирають у нього поживні речовини, стверджує дієтолог.

"Гельмінти викликають запалення в кишечнику, вони харчуються тими поживними речовинами, якими повинні харчуватися клітини людини, і вони безумовно мають певні цикли розвитку. Людина стає на час їх будинком, господарем і так, вони розвиваються, відкладають личинки і викидають в кров зараженої людини продукти свого обміну, тобто отрути", - пояснила Бойченко.

Крім того, свиней годують добавками, що містять антибіотики, щоб уникнути хвороби тварини, але в підсумку це позначається на людському здоров'ї, продовжила дієтолог.

"Ці добавки дуже шкідливі, особливо якщо людина вживає не тільки саме м'ясо, а й бульйон, в ньому виварюється основна маса шкідливих речовин з м'яса", - резюмувала вона.

Доповнення

В Інституті раку пояснили вплив червоного м'яса на розвиток онкозахворювань. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,595.68