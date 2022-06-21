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13:44 • 38499 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 67603 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 59295 просмотра

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12:52 • 38294 просмотра

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"Дия" вошла в шорт-лист фестиваля "Каннские львы 2022"

Киев • УНН

 • 112696 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Приложение "Дия" вошло в шорт-лист международного фестиваля креативщиков "Каннские львы 2022". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует УНН.

Цитата

"Бренд Дия вошел в шорт-лист международного фестиваля креативщиков "Каннские львы 2022", – написал Федоров.

Детали

"Дия" может получить награды в двух категориях – Service Design ("Дизайн сервиса") и Experience Transformation ("Трансформация опыта").

Напомним

В приложении государственных услуг "Дия" теперь можно зарегистрировать мобильный номер lifecell.

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