"Дия" вошла в шорт-лист фестиваля "Каннские львы 2022"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Приложение "Дия" вошло в шорт-лист международного фестиваля креативщиков "Каннские львы 2022". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует УНН.
Цитата
"Бренд Дия вошел в шорт-лист международного фестиваля креативщиков "Каннские львы 2022", – написал Федоров.
Детали
"Дия" может получить награды в двух категориях – Service Design ("Дизайн сервиса") и Experience Transformation ("Трансформация опыта").
Напомним
В приложении государственных услуг "Дия" теперь можно зарегистрировать мобильный номер lifecell.